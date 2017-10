Vasco Ribeiro derrotado por John John na etapa de Peniche do circuito de surf

Lusa 22 Out, 2017, 15:36 | Outras Modalidades

No sexto heat da ronda, na praia de Supertubos, o campeão português conquistou 13,73 pontos (7,83 e 5,9), que foram insuficientes perante os 14,74 (8,67 e 6,07) de John John, que defende o título conquistado em Peniche, em 2016.



Vasco Ribeiro, campeão do mundo de juniores de 2014, terminou o Meo Rip Curl Pro Portugal, da 10.ª e penúltima etapa do circuito, entre os 13.ºs classificados, um resultado aquém do terceiro lugar obtido em 2015, quando, também como convidado, chegou às meias-finais.



Frederico Morais ainda vai disputar o acesso à quarta ronda frente a Michel Bourez, da Polinésia Francesa, no oitavo ‘heat’, tentando juntar-se a John John, ao também havaiano Sebastien Zietz, ao italiano Leonardo Fioravanti, ao norte-americano Kolohe Andino e aos australianos Julian Wilson e Connor O'Leary, principal rival de Kikas pelo estatuto título de melhor estreante do ano.



Ainda na terceira eliminatória, o sul-africano Jordy Smith, segundo do ranking, vai defrontar o australiano Josh Kerr, no sétimo heat, e o brasileiro Gabriel Medina, terceiro, vai enfrentar o australiano Ethan Ewing, no 12.º.



John John é o único com possibilidades de conquistar o título mundial nas ondas portuguesas, necessitando de vencer em Peniche e esperar que Smith não chegue aos quartos de final. Pode assegurar a vitória no circuito se chegar à final, desde que o sul-africano não chegue à quinta ronda.



O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal decorre até 31 de outubro.