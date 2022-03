Vasco Ribeiro e Kelly Slater vão à ronda de eliminação em Supertubos

Vasco Ribeiro ficou no terceiro e último lugar da quarta bateria da ronda inaugural da competição masculina, com 09,17 pontos, apenas menos três décimas do que o brasileiro Jadson André (09,47), num 'heat' dominado pelo ex-campeão mundial Ítalo Ferreira (Brasil), que fez 16,17 pontos e deu espetáculo com manobras aéreas que fizeram o público presente na Praia de Supertubos delirar.



Antes, Kelly Slater, onze vezes campeão do mundo, esteve muito apagado na segunda bateria, somando apenas 09,90 pontos, enquanto os seus adversários Samuel Pupo (Brasil) e Imaikalani deVault (Havai) conseguiram 14,70 e 13,73, respetivamente.



Na primeira bateria da primeira ronda, o sul-africano Jordy Smith (11,10) e o australiano Jackson Baker (11,70) avançaram, e o norte-americano Jake Marshall (06,00) vai ao 'mata-mata', tal como o peruano Lucca Mesinas (09,43), que ficou em último no terceiro 'heat', atrás do havaiano Seth Moniz (09,66) e do australiano Owen Wright (12,36).



Num dia preenchido quase na totalidade com a competição feminina, as restantes oito baterias da ronda inaugural masculina vão ser realizadas quando a prova for reatada, com destaque para as atuações dos portugueses Afonso Antunes e Frederico Morais, nas baterias seis e sete, respetivamente.



A competição arrancou hoje, ao meio-dia, na Praia de Supertubos, em Peniche, e o período de espera do MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl dura até ao dia 13 de março.