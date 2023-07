Vasco Vilaça e Ricardo Batista no top 10 do Mundial de triatlo em Sunderland

Os portugueses Vasco Vilaça e Ricardo Batista terminaram hoje nos quarto e 10.º lugares, respetivamente, na sexta prova do Mundial de triatlo, em Sunderland, Inglaterra, com Melanie Santos (10.ª) e Maria Tomé (35.ª) também em ação.

Na prova de Elite masculina, Vasco Vilaça fez um tempo de 54.25 minutos, a apenas 19 segundos do líder Pierre Le Corre (França), enquanto Ricardo Batista completou o percurso em 54.40.



Já na Elite feminina, Melanie Santos marcou 1:00.46 horas, obtendo o 10.º posto, enquanto Maria Tomé ficou na 35.ª posição, com 1:03.47.



A sexta prova do Mundial de triatlo (World Triathlon Championship Series), decorre em Sunderland, Ingçaterra, até domingo.