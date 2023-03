Vasileia Karachaliou sagra-se vice-campeã da Europa de ILCA 6

A grega, que aguarda a naturalização e compete pelo Clube Naval de Cascais, somou 50 pontos, mais 18 do que a nova campeã da Europa, a mesma meia centena da húngara Maria Erdi, que ficou no terceiro lugar após ser aplicado o critério de desempate (maior número de vitórias em regatas -- duas para Karachaliou, uma para Erdi).



É o primeiro grande resultado de Karachaliou em representação de Portugal, depois de nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, realizados em 2021, ter conseguido um nono lugar pela Grécia, país que considera nunca a ter apoiado, como explicou à Lusa em novembro do ano passado.



A velejadora aponta a Paris2024, onde o objetivo "é a medalha de ouro", declarou então.



Fora da frota de ouro, que discutiu o título, Luísa Peres concluiu no 32.º lugar da frota de prata, subindo três postos no último dia de regatas em Andora.



Na olímpica ILCA 7 (para homens), o pior dia de prova penalizou Eduardo Marques, que era 12.º à entrada para as últimas regatas e acabou por fechar o Europeu no 23.º posto, depois de um início em que venceu uma das largadas e esteve nos primeiros lugares.



Na mesma 'gold fleet' está Santiago Sampaio, que recuperou um lugar hoje e acabou no 28.º posto, enquanto na prata José Mendes fechou em 24.º e Lourenço Mateus em 30.º.



Em ILCA 6 masculino, que não é olímpico, João Pontes foi sexto, com 76 pontos, a 36 dos lugares de pódio da classe.