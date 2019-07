Partilhar o artigo Vela. Carolina João cai para 67.º no Mundial de laser radial Imprimir o artigo Vela. Carolina João cai para 67.º no Mundial de laser radial Enviar por email o artigo Vela. Carolina João cai para 67.º no Mundial de laser radial Aumentar a fonte do artigo Vela. Carolina João cai para 67.º no Mundial de laser radial Diminuir a fonte do artigo Vela. Carolina João cai para 67.º no Mundial de laser radial Ouvir o artigo Vela. Carolina João cai para 67.º no Mundial de laser radial