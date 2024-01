Vela. Eduardo Marques 16.º nos Mundiais de ILCA 7

Eduardo Marques, que nos Mundiais de 2023, em Haia, conquistou uma quota olímpica para Portugal nesta categoria, começou bem esta terça-feira, ao obter um 10.º lugar, mas a segunda regata não lhe foi favorável e terminou em 18.º, melhorando assim apenas um lugar em relação à posição que ocupava no arranque do dia, distante do 10.º posto que garantia a Medal Race.O velejador luso vai disputar na quarta-feira apenas a possibilidade de melhorar a sua classificação.O australiano Matt Wearn, campeão olímpico em Tóquio2020, conservou o primeiro lugar, com 22 pontos, menos oito do que o norueguês Hermann Tomasgaard, segundo, e nove face ao britânico Michael Beckett, terceiro.Este trio é o grande candidato ao pódio da Medal Race de quarta-feira, em regata que vale o dobro dos pontos, uma vez que o quarto classificado, o alemão Philipp Buhl, terminou já com 51 pontos.Na frota de prata, Santiago Sampaio, que poderá disputar com o seu companheiro de seleção a vaga de Portugal em Paris2024, subiu quatro lugares, para o 18.º lugar, 69.º global, com 190 pontos, depois de marcar um 26.º e um 11.º lugares.