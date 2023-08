Vela. Eduardo Marques na frota de ouro em ILCA 7 alinhado com Paris2024

Com um 15.º e um 25.º lugares, Eduardo Marques está agora em 27.º, com 42 pontos, contudo, na tabela particular de qualificação para Paris2024, o português é 16.º, precisamente o número de vagas em disputa nesta primeira de três fases para conseguir um 'bilhete' para os Jogos Olímpicos de Paris2024.



Com um 18.º e 41.º, Lourenço Mateus acabou por ficar em 82.º, com 97 pontos, enquanto Santiago Sampaio, com 42.º e 45.º, segue em 90.º, pelo que ambos prosseguem na frota de prata, que abrange a segunda metade da classificação.



Uma vez que um problema técnico da organização, que não conseguia fundear o barco principal no mar, obrigou os atletas masculinos a estarem mais de duras horas ao vento e frio, as provas previstas para ILCA 6 acabaram por não se realizar.



Assim, a grega Vasileia Karachaliou, a vice-campeã da Europa que compete por Portugal, mediante uma autorização especial da federação internacional, não foi para o mar, mantendo a 15.ª posição, igualmente em 'rota' para Paris2024, aberta aos 16 melhores países em Haia, além da França, nação organizadora.



Os Mundiais de vela, primeira fase de apuramento olímpico, reúnem cerca de 1.400 atletas de 81 países em Haia, até 20 de agosto.



Na capital dos Países Baixos começa a qualificação para Paris2024, sendo que, posteriormente, há um período de repescagem europeu – datas e locais distintos para as diferentes classes –, antes de um último evento, mundial, em França, para atribuição das derradeiras vagas.