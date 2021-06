Vela. Embarcação portuguesa vence terceira etapa e lidera Ocean Race Europe

O VO65 Racing for the Planet, dos velejadores portugueses Bernardo Freitas, Frederico Melo e Mariana Lobato, foi o primeiro a cortar a meta, à frente das restantes seis embarcações, e soma agora 18 pontos, um de vantagem sobre AkzoNobel Racing Team, após uma corrida muito equilibrada e em que nem sempre liderou.”, comentou no final o "skipper" do VO65 português, Yoahnn Richomme.Depois da vitória na regata costeira em Cascais e do triunfo na segunda etapa oceânica entre Portugal e Alicante, a tripulação portuguesa partiu de Espanha com destino ao porto italiano com o objetivo de ganhar alguma vantagem sobre a concorrência, algo que só conseguiu na reta final da uma corrida marcada por ventos fracos.”, contou à Lusa Bernardo Freitas.A última prova será disputada no sábado em Itália e Bernardo Freitas acredita que a Mirpuri Foudation Racing Team tem todas as condições para ser bem-sucedida na edição inaugural da Ocean Race Europe.”, concluiu.

Enquanto a Mirpuri Foudation Racing Team lidera, à frente do AkzoNobel Racing Team e do Sailing Poland, que soma 15 pontos, o LinkedOut comanda na classe IMOCA, com o Offshore Team Geramany e 11th Hour Racing Team logo atrás.