Vela. Equipa portuguesa prepara ataque à vitória na Ocean Race Europe

Já lá vão quase três semanas de trabalho intenso de uma tripulação jovem que vai levar a sustentável embarcação "Racing for the Planet", da Fundação Mirpuri, a competir na regata oceânica, que terá em Cascais o primeiro dos quatro "stopovers" da competição, prevista arrancar em 29 de maio, em Lorient, França, e terminar na terceira semana de junho, em Génova.Aos 11 velejadores de bordo, juntam-se os elementos da equipa de terra - entre os quais o conceituado Bruno Dubois, vencedor da última edição da Volvo Ocean Race com a Dongfeng Race Team -, que, coordenados, afinam os últimos detalhes da embarcação, treino de navegação, estratégias, preparação física, psicológica e alimentar, num trabalho em conjunto para tentar lidar da melhor forma possível com o imprevisível.”, comentou na Marina de Cascais António Fontes, responsável pela equipa de terra, acrescentando ser “”.

















“A primeira semana foi bastante dura. Fizemos duas tiradas 'offshore', uma de 24 horas e outra de quatro dias, mas foi importante para treinar para esta regata de etapas curtas, que não nos permitirá entrar na rotina. Vamos todos ao limite e dormir muito pouco, por isso é preciso treinar tudo isso, assim como as alterações das velas e as manobras para tentar estar o mais sólido possível e minimizar ao máximo os erros”, avançou Bernardo Freitas, antes da Lusa abandonar o barco português, na sua versão 100% sustentável, rumo a mais um treino até Sesimbra com vista à ambicionada vitória na Ocean Race Europe.





c/Sofia Ramos Silva