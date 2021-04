Vela. Irmãos Costa querem "top-10" nos Europeus e nos Jogos

“Partimos com boa ambição, claro, apontamos para ficar no ‘top-10’ e vamos, a 100% se calhar, tentar enfrentar estes Europeus como se fossem os Jogos Olímpicos. Este é o objetivo que apontamos para os Jogos”, vincou Diogo Costa.



Diogo Costa, de 24 anos, e Pedro Costa, de 26, naturais de Matosinhos, asseguraram a qualificação olímpica em 12 de março último, nos Mundiais da especialidade, que viriam a terminar no segundo lugar, atrás dos suecos Anton Dahlberg e Fredrik Bergström.



Os irmãos formados em engenharia civil lideraram a competição até ao último dia, repetindo o feito de Hugo Rocha e Nuno Barreto, em 1997, e Álvaro Marinho e Miguel Nunes, em 2007.



“Chegar ao topo uma vez não é fácil, mas é fazível, manter no topo é mais complicado e nós temos essa responsabilidade. Continuamos a ser os mesmos que éramos antes de sermos vice-campeões do mundo e continuamos a trabalhar, simplesmente com um foco diferente. É uma responsabilidade acrescida e, apesar de nunca ter ido a nenhuns Jogos, acredito que seja uma pressão maior, onde é tudo diferente”, advertiu Diogo Costa.



Os dois irmãos asseguraram a oitava presença olímpica da vela nacional em 470, após a ausência no Rio2016, depois das quatro presenças seguidas de Álvaro Marinho e Miguel Nunes (oitavos em Londres2012 e Pequim2008, sétimos em Atenas2004 e quintos em Sydney2000) e Hugo Rocha e Nuno Barreto (medalhas de bronze em Atlanta1996).



Antes, Hugo Rocha disputou Barcelona1992 com Eduardo Seruca, terminando no 24.º lugar, e em Montreal1976 Portugal esteve representado por Joaquim Leça Ramada e Francisco Antunes Mourão, com o 21.º posto.



Ainda com os Europeus por disputar, entre domingo e 7 de maio, Diogo Costa admitiu que Tóquio2020 é o foco atual: “A preparação já começou, já temos os Jogos em mente e, a partir de agora, vai ser tudo para os preparar”.



Já com grande parte do material enviado para o Japão, Diogo Costa realçou a importância de competir em águas portuguesas.



“As condições são iguais para todos, saímos para a água com o mesmo vento, as mesmas ondas, é tudo igual, mas conhecer o sítio influencia bastante. Nós conhecemos Vilamoura e ajuda um bocadinho, mas a parte psicológica de estar em Portugal ajuda mais, ficámos mais relaxados. Foi assim no apuramento e vai ser assim nos Europeus”, explicou.



Diogo Costa e Pedro Costa vão ser os únicos representantes lusos nas regatas masculinas dos Europeus, enquanto Beatriz Gago e Rodolfo Pires vão estrear-se na competição mista, que vai integrar o programa olímpico de Paris2024.