Velejador Eduardo Marques termina Europeus de ILCA 7 na oitava posição

Antes das três regatas finais, Eduardo Marques era terceiro a um ponto da prata e a seis do ouro, contudo hoje obteve um 10.º, um 20.º e um 21.º, acabando por cair para oitavo, com 61 pontos.



O ouro ficou para o finlandês Valtteri Uusitalo, com 42 pontos, menos quatro do que o húngaro Jonatan Vadnai e o irlandês Finn Lynch, que completaram o pódio.



Ainda assim, Eduardo Marques, que conquistou para Portugal a vaga olímpica em ILCA 7 para os Jogos Olímpicos Paris2024, que terá de defender ante os seus compatriotas, cumpriu a meta estabelecida de terminar entre os 10 primeiros.



Lourenço Mateus caiu duas posições para concluir em 25.º, com 100 pontos, após ter sido nono, 28.º e 32.º, atingindo a meta de entrar na frota de ouro e com o seu melhor resultado em Europeus, tal como aconteceu com Eduardo Marques.



Em ILCA 6, Luísa Peres teve um desempenho mais discreto e concluiu em 102.ª.



O Campeonato da Europa de ILCA, que atribui vagas para Paris2024, foi muito afetado pela falta de vento, que impediu várias regatas, levando mesmo a que nos homens não se disputasse a habitual ‘medal race’.



Na vertente feminina, a federação aguarda ainda a possibilidade de a grega Vasileia Karachaliou poder representar o país depois de ser tido bem-sucedida nos Países Baixos, quando competiu por Portugal mediante uma licença especial da federação internacional da modalidade (World Sailing).



A velejadora helénica terá de obter a cidadania lusa até março e o comité olímpico grego terá de autorizar a sua presença na capital francesa com as cores lusas, possibilidade que tem negado publicamente.