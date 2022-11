Velejador João Pontes entra no top10 e é o melhor luso no Europeu de ILCA

Com o quarto lugar na quinta regata, João Pontes subiu três posições e aparece agora a fechar o top-10, com 62 pontos.



A liderança continua com o irlandês Rocco Wright, com 13 pontos.



Em ILCA7, Eduardo Marques segue em 42.º após cinco regatas. Teve um dia fraco, com um 32.º lugar, mas ainda assim descartou os 58 pontos da regata anterior, em que foi penalizado.



Santiago Sampaio é 45.º, com 59 pontos (25.º hoje), e Lourenço Mateus 93.º, com 110 pontos (43º).



Lidera o britânico Michael Beckett, que ganhou a quinta regata. O seu domínio é avassalador, com três vitórias, um segundo e um terceiro lugares. Tem cinco pontos, com um descarte de apenas três.



Na classe ILCA6 feminina, Luísa Peres é a atual 88.ª classificada, com 170 pontos, depois de ter sido 38.ª na regata do dia.



Vasileia Karachaliou, atleta grega que está a representar o Clube Naval de Cascais, foi hoje 15.ª e caiu para 11.ª da geral, com 29 pontos.



A nova líder é a britânica Hannah Snellgrove, com 10 pontos.