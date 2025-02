O velejador austríaco Lukas Mähr, que com Lara Vadlau conquistou a medalha de ouro na classe 470 mista nos Jogos Olímpicos Paris2024, anunciou a sua retirada do desporto profissional.

“Tenho 34 anos. Atingi o meu grande objetivo. Agora tenho a oportunidade de me dedicar a outras áreas”, disse Lukas Mähr, acrescentando que iria concentrar-se na família e em terminar os estudos em gestão de empresas.



O velejador austríaco conquistou em 2017 a medalha de bronze na classe 470 do Campeonato do Mundo, em Salónica, com David Bargehr, antes de chegar ao ouro olímpico com Lara Vadlau, em Paris2024.