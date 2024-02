Velejadores Eduardo Marques e Lourenço Mateus vencem regata nos Europeus de ILCA 7

Eduardo Marques, que garantiu para Portugal uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris2024, durante os mundiais de Haia2023, ganhou a primeira regata da frota vermelha e depois foi 12.º, com os 13 prontos a garantir-lhe a oitava posição.



Na frota amarela, Lourenço Mateus começou com um 16.º e impôs-se na segunda prova, sendo 15.º da geral, com 17 pontos.



A liderança pertence ao israelita Omer Vilenchik, com sete pontos, menos um do que o húngaro Benjamin Vadan e dois do que o italiano Pietro Giancomini, com nove.



Na competição feminina, a jovem Luísa Peres contabilizou um 46.º e um 40.º, pelo que é somente 86.ª em ILCA 6.



O campeonato da Europa de ILCA, que atribui vagas para Paris2024, tem sido afetado pela falta de vento, que impediu qualquer regata na segunda-feira, enquanto no domingo decorreu apenas uma na competição feminina.



Para os Jogos Olímpicos, Eduardo Marques vai ter de defender a vaga perante os seus compatriotas, enquanto na parte feminina a federação aguarda ainda a possibilidade da grega Vasileia Karachaliou poder representar o país depois de ser tido bem-sucedida em Haia, quando competiu por Portugal mediante uma licença especial da federação internacional da modalidade (World Sailing).



A velejadora helénica terá de obter a cidadania lusa até março e o Comité Olímpico grego precisará autorizar a sua presença na capital francesa com as cores lusas, possibilidade que tem negado publicamente.