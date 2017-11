Velocista David Lima renova pelo Benfica até 2021

Lusa 17 Nov, 2017, 17:38 | Outras Modalidades

"Toda a gente fala de números, é muito fácil falar de números, mas o que pretendo é continuar a evoluir. E, sobretudo, continuar a evoluir nos próximos quatro anos", referiu hoje David Lima, em conferência de imprensa realizada na Luz.



O velocista vive atualmente perto da cidade inglesa de Birmingham, mas não se importava de vir a Portugal realizar mais estágios, tendo demonstrado interesse em saber como irá ficar o novo Centro de Alto Rendimento para as modalidades do Benfica, que está a ser construído na região de Oeiras, perto de Carnaxide.



"É sempre bom termos melhores condições para treinar e trabalhar. A minha prova-rainha são os 200 metros, mas também me divirto a correr os 100 metros. Espero ajudar o Benfica a reconquistar os próximos títulos nacionais", adiantou David Lima.



David Lima diz estar "orgulhoso em ser português", acrescentando que esta é "uma boa oportunidade para continuar o trabalho".



Para Fernando Tavares, vice-presidente benfiquista para o setor das modalidades individuais, o David Lima é uma certeza do atletismo nacional.



"Estamos perante um dos melhores velocistas portugueses. É um atleta de nível europeu e mundial. Estamos a apostar forte na pista e esta renovação faz parte da nossa agenda de estabilidade", constatou Tavares.



O dirigente das 'águias' recordou "que grande parte dos principais atletas de elite do Benfica têm contrato até aos próximos Jogos Olímpicos" e que o clube vai apostar forte na reconquista dos títulos nacionais de pista coberta e ao ar livre, e também nos campeonatos europeus.



"Os nossos atletas têm boas condições para progredirem dentro do espaço do Benfica", concluiu Fernando Tavares.