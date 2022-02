Velocista nigeriana Blessing Okagbare suspensa 10 anos devido a doping

A atleta africana de 33 anos tinha sido suspensa provisoriamente e excluída dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 -- estava apurada para as meias-finais dos 100 metros -- em 31 de julho devido à utilização de uma hormona de crescimento, detetada no controlo fora de competição realizado em 19 do mesmo mês.



No início de outubro de 2021, já após os Jogos, a nigeriana foi novamente apanhada nas malhas do doping, neste caso por testar positivo para EPO.



"O sistema desportivo da Nigéria tem falhas e nós, os atletas, somos vítimas colaterais", lamentou, após a sua suspensão, na rede social Twitter Okagbare, que faz parte de um grupo de altíssimo nível radicado na Florida e treinado pelo norte-americano Rana Reider.



Okagbare, que foi vice-campeã olímpica do salto em comprimento em Pequim2008, foi a primeira atleta declarada positiva durante o período em que decorreu os Jogos Olímpicos Tóquio2020.