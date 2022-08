Vencedor do Tour Jonas Vingegaard escolhe não participar nos Mundiais

“Vingegaard não estará na equipa que vai aos Mundiais, dado que escolheu focar-se noutras atividades dentro da Jumbo-Visma”, declarou Lund, em comunicado.



O técnico mostrou-se desapontado por não contar com o segundo dinamarquês a vencer o Tour, depois de Bjarne Riis em 1996, com o trepador de 25 anos ausente na Austrália, entre 18 e 25 de setembro.



No seu lugar estarão Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), Soren Kragh Andersen (DSM) e Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easy Post), tentando ‘imitar’ Mads Pedersen, que coroou a Dinamarca nos Mundiais de 2019.