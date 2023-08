Venceslau Fernandes expulso da Volta a Portugal por agressão

Após o final da quinta etapa, ganha pelo seu companheiro de equipa Delio Fernández, o ciclista de 27 anos foi expulso, com os comissários da corrida a mencionarem uma agressão, sem especificaram o outro corredor envolvido.



No entanto, o comunicado da tirada refere que o espanhol Óscar Pelegrí (Burgos-BH) foi multado por “comportamento perigoso entre corredores”, com o artigo para o castigo a ser o mesmo que conduziu à expulsão de Venceslau Fernandes.



O galego Delio Fernández venceu hoje a quinta etapa, uma ligação de 184,3 quilómetros entre Mação e o alto da Torre, liderando a geral com cinco segundos de vantagem sobre o suíço Colin Stüssi, Sui (Voralberg) e 10 sobre o espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), que foram, respetivamente, segundo e terceiro na geral, as mesmas posições que ocuparam na etapa.