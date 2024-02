Vera Barbosa e Elkhatib segundos nos 400 metros em Valência

Vera Barbosa concluiu em 54,29 segundos e Elkhatib em 47,38, no que foi mais uma tentativa para granjear pontuação para o ranking da modalidade, essencial para o apuramento para as grandes competições internacionais que se disputam este ano, nomeadamente os Jogos Olímpicos.Em França, no meeting de Mondeville, de nível prata do circuito internacional, a bracarense Mariana Machado, que aposta forte na qualificação para os Mundiais de pista curta de Glasgow, correu os 3.000 metros em 09.11,24 minutos, cortando a meta em quarto lugar. Não lhe correu de feição a ida ao meeting francês e não será por este resultado que se apura.Na mesma competição, a velocista Rosalina Santos foi quinta classificada na final dos 60 metros, com a marca de 7,30 segundos, exatamente a mesma marca que obtivera na eliminatória, onde foi segunda classificada.