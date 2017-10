Vestas `inaugura` chegada das embarcações a Lisboa

Lusa 28 Out, 2017, 17:31 | Outras Modalidades

A equipa liderada pelo `skipper` Charlie Enright começou a aproximar-se da capital portuguesa ao início da tarde, mas enfrentou alguma falta de vento nas zonas de Caxias e Paço de Arcos, o que acabou por atrasar um pouco o ritmo da Vestas, ainda assim o barco mais rápido dos sete participantes a completar o percurso de 1.450 milhas náuticas (2.690 quilómetros).

A chegada ao estuário do Tejo aconteceu três dias antes do previsto, uma vez que a abertura oficial do recinto está agendada apenas para terça-feira. O `stopover` decorre até 05 de novembro, dia em que as embarcações partem para uma ligação transatlântica até à Cidade do Cabo, na África do Sul.

A Volvo Ocean Race, antiga Whitbread, é a maior competição de vela oceânica do mundo. Esta edição tem chegada prevista para Haia (Holanda), a 30 de junho de 2018, depois de 11 etapas em 12 países, com um total de 83.400 quilómetros (45.000 milhas náuticas).