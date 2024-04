Vice-campeão do Estoril Open eliminado na primeira ronda

No primeiro encontro do quadro de singulares da edição de 2024, Kecmanovic, 50.º do mundo e também finalista derrotado de pares em 2023, foi afastado pelo 93.º jogador mundial, por 6-1 e 7-5, em uma hora e 24 minutos.Na próxima ronda, Bautista Agut, antigo número nove mundial, vai defrontar o vencedor do encontro entre o alemão Daniel Altmaier (54.º) e o espanhol Pedro Martínez (77.º).





Nuno Borges entra em ação





Nuno Borges é o único dos quatro tenistas portugueses com estreia agendada para hoje no ‘court’ central do Clube de Ténis do Estoril.







O número um nacional e 61 do mundo vai defrontar o francês Lucas Pouille , que eliminou no segundo encontro da fase de qualificação o compatriota Richard Gasquet, pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-2, para garantir a qualificação para o quadro principal do torneio.