‘Vice’ Fernando Tavares formaliza candidatura à Federação Portuguesa de Atletismo

Fernando Tavares é o terceiro candidato a apresentar formalmente a candidatura à presidência do organismo que rege o atletismo em Portugal, depois de o também ‘vice’ Paulo Bernardo e do antigo atleta Domingos Castro.



Os três anunciados candidatos à liderança da FPA, nas eleições de 12 de outubro, que vão eleger o sucessor do presidente Jorge Vieira, já entregaram as listas ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), que tinha estipulado 28 de setembro como data limite para a aceitação de candidaturas.



Fernando Tavares, de 61 anos, vice-presidente da FPA desde 2017, nos últimos dois mantados de Vieira, lidera uma lista com Rui Vieira, vogal da comissão executiva do Comité Olímpico de Portugal (COP), como um dos candidatos a ‘vice’, e José Gião Falcato à MAG.



No elenco ‘Do atletismo para o atletismo’, Pedro Tomás (Conselho Fiscal), e Ivone Apura (Conselho de Disciplina), Pedro Conceição (Conselho de Justiça) e Elsa Gonçalves (Conselho de Arbitragem) são os candidatos à presidência dos restantes órgãos sociais.



As eleições para a FPA vão decorrer em Lisboa, no dia 12 de outubro, entre as 15:00 e as 17:00, tendo em vista o quadriénio 2025-2028.



Jorge Vieira, que antes de presidir à FPA foi diretor técnico nacional e coordenador do Centro de Alto Rendimento do Jamor, cumpre no atual ciclo olímpico o seu terceiro e último mandato, após ter derrotado por duas vezes António de Carvalho Nobre, em 2016 e em 2020, e Leonel Carvalho, em 2012, quando sucedeu a Fernando Mota, que presidiu à direção da FPA durante 20 anos.