Vicente Pereira nada para "ser o mais rápido" e sonha com os Jogos Olímpicos

Aos 17 anos, o nadador do Sporting garante ficar “muito emocionado” quando ouve o hino de Portugal, algo que em Albufeira, durante os Mundiais, aconteceu por seis vezes esta semana, quando se sagrou campeão do mundo em competições individuais, e quatro em provas de estafetas, nas quais alcançou o ouro.



Aos 10 ouros, o miúdo que sonha ir aos Jogos e gostava de competir com os ídolos Michael Phelps e Caeleb Dressel juntou ainda duas pratas e um bronze.



Se pudesse encontrar-se e nadar com Michael Phelps, detentor de 28 medalhas olímpicas, 23 das quais de ouro, Vicente Pereira sabe bem o que lhe diria: “Vou ganhar-te nos 200 mariposa”.



Talvez o nadador norte-americano, já retirado, pudesse ser brindado com um jantar confecionado por Vicente, que quando terminar o 12.º ano, que está a frequentar, quer ir para um curso de culinária, apesar de já saber fazer uma “massa bolonhesa que fica no ponto”.



O nadador do Sporting, orientado desde os quatro anos por Rui Gama, assume que quando está dentro da piscina “só pensa em nadar mais e mais rápido”.



Para Vicente, uma das melhores coisas das competições “é poder estar com os amigos”, que vai conhecendo na natação, para poder “conversar e divertir-se”.



Gosta de olhar para as bancadas e saber que os pais estão lá “sempre a apoiar”, cada uma das suas conquistas.



Com um sorriso contagiante e maroto admite que em casa, às vezes, é “muito chato” para a irmã Constança, para logo a seguir garantir que gosta “muito, muito dela”.



A frequentar a escola Maria Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa, Vicente sonha também com o dia em que os pais o deixem ir sozinho de autocarro para a escola. Por agora, diz que isso não acontece porque “a mãe tem medo”.



Vicente Pereira foi um dos 10 representantes nacionais nos Mundiais DSISO (Organização Internacional de Natação para Síndrome Down), que hoje terminaram em Albufeira e dos quais Portugal saiu com um total de 32 medalhas (12 de ouro, nove de prata e 11 de bronze).



Em Albufeira, Vicente Pereira acrescentou a um palmarés já recheado os títulos de campeão mundial dos 50, 100 e 200 metros livres, dos 50 e 100 mariposa e dos 100 estilos, e vice-campeão mundial dos 50 costas e 200 estilos, tendo ainda conseguido medalhas de ouro nas estafetas de 4x50, 4x100 e 4x200 livres, e de 4x50 estilos, e de bronze na estafeta mista de 4x50 livres.