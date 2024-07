Victor Campenaerts estreia-se a vencer na 18.ª etapa

Aos 32 anos, o belga estreou-se a ganhar no Tour, no final dos 179,5 quilómetros entre Gap e Barcelonnette, impondo-se ao francês Mattéo Vercher (TotalEnergies) e ao polaco Michal Kwiatkowski (INEOS), outros dos fugitivos da tirada, que cortaram a meta, respetivamente, no segundo e terceiro lugares, com as mesmas 04:10.20 horas do vencedor.

Após uma jornada tranquila para os homens da geral, que chegaram quase 14 minutos depois de Campenaerts, o esloveno Tadej Pogacar continua de amarelo com 03.11 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e 05.09 sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), que é terceiro à frente do português João Almeida (UAE Emirates).

Na sexta-feira, a ligação alpina de 144,6 quilómetros entre Embrun e Isola 2000 inclui duas contagens de montanha de categoria especial e uma de primeira, que coincide com a meta.