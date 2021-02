Victor Lukashenko assume liderança do comité olímpico bielorrusso

Victor Lukashenko, o filho mais velho do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, vai substituir o pai na liderança do comité olímpico do país, apesar de estar suspenso pelo Comité Olímpico Internacional (COI), anunciou a agência noticiosa BELTA.