Victoria Kaminskaya sexta nos 400 metros estilos dos Europeus de piscina curta

Kaminskaya concluiu a prova em 4.36,19 minutos, a 11,41 segundos da húngara Katinka Hossu, recordista da competição e que confirmou o favoritismo, superiorizando-se às francesas Lara Grangeon por 3,99 e Fantine Lasafre por 5,90.



A nadadora portuguesa tinha entrado na final precisamente com o sexto melhor tempo, neste caso, mais de dois segundos mais lenta, com 4.38,56.



A jornada ficou ainda marcada pelo apuramento, da parte da manhã, de Diana Durães para a final dos 800 metros livres, que se disputa apenas na quinta-feira.



Durães terminou a fase eliminatória com o sétimo melhor registo, 8.30,20 minutos, menos cinco segundos exatos do que a compatriota Tamila Holub, que foi a 10.ª mais veloz, com 8.35,20, falhando por pouco a presença na final.



João Alexandre Vidal, o outro atleta português que hoje entrou em ação na piscina da Royal Arena de Copenhaga, não se apurou para a final dos 400 metros livres, mas conseguiu bater o seu recorde pessoal, ao completar a prova em 3.50,92 minutos, superando por quase um segundo o melhor registo anterior (3.51,90).