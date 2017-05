Vila Pouca de Aguiar é palco para prova internacional equestre

Lusa 23 Mai, 2017, 13:52 | Outras Modalidades

O município do distrito de Vila Real anunciou hoje que, entre os dias 02 e 04 de junho, o centro hípico de Pedras Salgadas será palco de um concurso internacional de saltos de obstáculos que contará com a participação de cerca de 180 conjuntos com cavalos e cavaleiros portugueses, espanhóis, brasileiros, franceses, ingleses e irlandeses.



De acordo com a autarquia, o concurso de Pedras Salgadas "acaba de ganhar mais uma estrela, tornando a prova mais relevante a nível internacional".



"O Jumping Tour CSI** terá duas provas de 'ranking' a contar para os Jogos Olímpicos e jogos equestres mundiais", explicou, em comunicado, a câmara de Vila Pouca de Aguiar.



O concurso de saltos está integrado na Mostra do Cavalo 2017, impulsionada pela Câmara Municipal e a empresa Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso (EHATB). A execução do concurso está a cargo da empresa Green Horse.



No entanto, segundo a autarquia, os eventos de equitação começam já na quinta-feira, com a 3.ª prova de equitação regional Norte, que contará com a presença de atletas dos Special Olympics Portugal, destinado a pessoas com necessidades especiais.



Durante essa prova, estará em foco a equitação terapêutica.



O concelho de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, recebeu durante vários anos muitas competições internacionais, possuindo uma "forte tradição hípica" que levou a autarquia a apostar na construção de um centro, com escola incluída, que custou cerca de dois milhões de euros.



O centro entrou em funcionamento no verão do ano de 2015. O espaço possui picadeiro, uma cavalariça equipada com 32 boxes e desenvolve atividades como hipoterapia, aulas equestres ou prática de equitação.



É, inclusive, "o primeiro espaço" no Alto Tâmega a desenvolver um projeto de equitação terapêutica com uma equipa constituída por técnicos profissionais de saúde e instrutores de equitação.