Vilaça em 15.º nas finais de Torremolinos em triatlo

Vilaça, que partia como 14.º do ranking, acabou por cair uma posição nas contas finais, depois de concluir a competição em 01:46.08 horas, a quatro minutos e 18 segundos do vencedor, o neozelandês Hayden Wilde (01:42.22).



O desempenho de Wilde, que partia em terceiro no Mundial, não foi suficiente para evitar o título de Yee, que terminou a prova em Torremolinos em terceiro, com os pontos suficientes para fazer de 2024 o melhor ano da sua carreira.



O triatleta britânico, de 26 anos, junta este título mundial ao título olímpico em Paris2024, depois de um percurso em que tinha sido prata em Tóquio2020 e prata nos Mundiais de 2022 e bronze em 2021.



Yee garantiu o título com 4.069,53 pontos, acumulados com triunfos nas etapas de Cagliari e Weihai, e de Paris2024, e com o terceiro lugar de hoje, à frente do ‘vice’ Léo Bergere, com 3.728,33 pontos.



Entre os portugueses, além de Vasco Vilaça, esteve em prova Miguel Tiago e terminou em 26.º lugar (01:46.35).



Nas posições do Mundial, Ricardo Batista terminou o ranking em 19.º, Miguel Tiago em 52.º e João Nuno Batista em 88.º.