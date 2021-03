Vilamoura recebe Europeus de vela das classes 470 e racebord

o Europeu de 470 realiza-se entre 30 de abril e 7 de maio, enquanto o de racebord será disputado entre 3 e 7 de julho.Antes, e conforme já tinha sido anunciado, Vilamoura também vai acolher o Europeu de finn, de 10 a 16 de abril, e a qualificação europeia para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 nas classes laser standard e laser radial, entre 17 e 24 de abril.Das provas de qualificação sairão as duas últimas vagas europeias para os Jogos Olímpicos, nas referidas classes.

Nos últimos dias, Vilamoura também está a ser palco do Mundial da classe de 470, no qual Diogo e Pedro Costa garantiram para Portugal uma vaga para Tóquio2020, e do Europeu de RS:X.





Até julho o movimento de equipas de todo o mundo em Vilamoura será imparável, perante o calendário intenso de grandes competições internacionais:



Portugal Grand Prix (classes Laser e 49er)- 16 a 19 março







Campeonato Europa de Finn - 10 a 16 april







Warm Up regatta 470 – 11 a 14 abril







Prova de Qualificação Olímpica Laser – 17 a 24 abril







Campeonato da Europa da classe 470 – 30 abril a 7 maio







Campeonato da Europa de Raceboard – 3 a 7 Julho