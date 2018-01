Villas-Boas sofreu acidente e abandonou rali Dakar

Mário Aleixo - RTP 10 Jan, 2018, 07:43 / atualizado em 10 Jan, 2018, 07:43 | Outras Modalidades

Citado por uma agência de notícias belga, Jean-Marc Fortin disse que, ao passar numa duna, o treinador de futebol viu o seu carro dar um salto e cair vários metros à frente.



"André foi levado ao hospital com uma lesão nas costas. Foi uma infelicidade para o André, que estava a fazer uma estreia muito positiva no Dakar", disse Fortin.



Posteriormente o português confirmou na rede social Instagram que foi obrigado a desistir do Dakar.



"Só para dizer a todos que tanto eu como o Ruben (Faria) estamos em segurança e bem de volta ao acampamento. Saltámos de uma duna e aterrámos o carro de nariz primeiro. O Dakar, infelizmente, acabou para nós. Mais sorte da próxima vez! Obrigada pelas mensagem de apoio", lê-se na página oficial de Instagram da participação de André Villas-Boas no Dakar.



Após a terceira etapa, disputada na segunda-feira, Villas-Boas, com Ruben Faria como copiloto, ocupava o 43º lugar.