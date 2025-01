Vingegaard inicia época na Volta ao Algarve

O bicampeão da Volta a França (2022 e 2023) vai estrear-se em Portugal, alinhando na 51.ª edição da "Algarvia", que decorre entre 19 e 23 de fevereiro, e na qual também estará Wout van Aert, a outra grande estrela da formação neerlandesa.”, admitiu o atual vice-campeão da "Grande Boucle", posição que também ocupou em 2021.Em França, Vingegaard será escoltado por Sepp Kuss – o ciclista que o relegou para segundo na Vuelta2023 -, Matteo Jorgenson, Simon Yates e Van Aert, com estes dois últimos a alinharem ainda na Volta a Itália.”, sintetizou o dinamarquês, citado em comunicado da equipa.O "assalto" à terceira vitória começa, assim em Portugal, com Vingegaard a encontrar Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), outro dos principais voltistas do pelotão, no Algarve, onde também estarão João Almeida (UAE Emirates), Geraint Thomas (INEOS) ou o estreante Julian Alaphillipe (Tudor).