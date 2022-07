Vingegaard vence e "destrona" Pogacar no Tour

O vice-campeão do Tour2021 atacou a cinco quilómetros do alto e coroou isolado o Col du Granon, após 04:18.02 horas, cumprindo os 151,7 quilómetros com início em Albertville à frente do colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), segundo a 59 segundos, e do francês Romain Bardet (DSM), terceiro a 01.10 minutos.

O novo camisola amarela tem agora 02.16 minutos de vantagem sobre Bardet, novo segundo classificado, e 02.22 sobre Pogacar, e enfrenta o primeiro teste à sua liderança na quinta-feira, na segunda jornada nos Alpes, uma ligação de 165,1 quilómetros que começa em Briançon, sobe o Galibier e o Col de la Croix-de-Fer, e termina no Alpe d`Huez, de regresso ao percurso do Tour após quatro anos de ausência.