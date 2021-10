Vírus é o principal desafio dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim

A capital chinesa recebe os Jogos que se realizam entre 4 e 20 de fevereiro.



Na semana passada, a chama olímpica foi entregue à China, numa cerimónia em Atenas, que gerou protestos de ativistas que denunciaram a presença do regime comunista no Tibete.



Além das questões dos Direitos Humanos, a competição corre o risco de ser dominada pela luta contra a covid-19.



As autoridades chinesas, que seguem uma política de “tolerância zero” contra o vírus, têm tomado várias medidas para erradicar um surto epidémico registado nos últimos dias no norte do país.



“A pandemia é o desafio número um para a realização dos jogos de inverno”, resumiu à imprensa o vice-presidente do comité organizador, Zhang Jiandong.



As medidas planeadas para os jogos “vão reduzir o risco e o impacto do coronavírus”, acrescentou Zhang, alertando que os participantes que não respeitarem as regras serão penalizados.



Os jogos de 2022 acontecerão numa “bolha”, destinada a eliminar qualquer risco de contaminação para o resto da China.



Os 2.900 atletas que participam nas competições vão ter que estar totalmente vacinados ou cumprir uma quarentena rigorosa de 21 dias ao chegar ao país.



Apenas os espetadores já presentes na China vão poder assistir aos eventos.



As autoridades planearam 300 ambulâncias de pressão negativa para transportar possíveis pacientes, sem o risco de o ar contaminado sair para o exterior.