Vítor Lopes parte do segundo lugar para a última volta do Frederikshavn Challenge

O golfista português Vítor Lopes manteve-se hoje firme na segunda posição do Frederikshavn Challenge, torneio do Challenge Tour, partindo para a última volta ao traçado do Frederikshavn Golfklub (Par 72) a quatro ‘shots’ do líder, Freddy Schott.