Vítor Lopes termina em oitavo no Frederikshavn Challenge em golfe

O profissional algarvio, que partiu da segunda posição para a derradeira volta, registou hoje o seu único resultado acima do Par do campo, ao anotar 75 pancadas, três acima, fruto de dois ‘birdies’ (uma abaixo) nos buracos 7 e 12, três ‘bogeys’ (uma acima) no 2, 4 e 16 e um ‘duplo-bogey’ (duas acima) a encerrar o 18.



Com um tal de 277 pancadas (67+67+68+75), 11 abaixo do Par, Lopes despediu-se, ainda assim, da prova pontuável para o Challenge Tour no oitavo posto do ‘leaderboard’, juntamente com outros três golfistas.



Pedro Figueiredo, por sua vez, ascendeu seis degraus na classificação e terminou no 24.º lugar, empatado, com um agregado 283 ‘shots’ (66+76+71+70), enquanto o campeão nacional absoluto, Pedro Lencart, contabilizou 287 pancadas (71+72+74+70) e ficou, empatado, no 49.º posto.



Já o jovem germânico Freddy Schott, de 21 anos, estreou-se a vencer na segunda divisão do golfe europeu, ao conquistar o título no Frederikshavn Golfklub com um total de 271 ‘shots’ (65+67+66+73), 17 abaixo Par, e ascendeu à liderança da ‘Road to Maiorca’, o ‘ranking’ do Challenge Tour.