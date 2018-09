Vítor Pataco líder do IPDJ vai processar Augusto Baganha

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Set, 2018, 12:26 / atualizado em 24 Set, 2018, 12:26 | Outras Modalidades

O ex-presidente considerou que Vítor Pataco terá beneficiado o Benfica ao manter na gaveta o processo que recentemente acabou por resultar na interdição do Estádio da Luz por um jogo.



Esse caso estaria na competência de Pataco, que era na altura vice-presidente do organismo.



Vítor Pataco admite que é benfiquista mas esse facto não afeta o desempenho de funções.



Vítor Pataco, empossado no dia 4, como presidente do IPDJ, revelou ao jornalista Alexandre Afonso, que vai agir judicialmente contra o antigo presidente Augusto Baganha que será ouvido em breve no parlamento.





Vítor Pataco, que foi vice-presidente do conselho diretivo do IPDJ liderado por Augusto Baganha, tem 54 anos, é licenciado em Educação Física, com pós-graduação em Gestão do Desporto e mestre em marketing.O novo presidente do IPDJ, que já desempenhou funções na Câmara Municipal de Lisboa, foi diretor do Complexo Desportivo do Jamor e lecionou na Universidade Autónoma de Lisboa.Para vice-presidente foi escolhida Sónia Paixão, de 40 anos, diretora de departamento na Câmara Municipal de Lisboa, e vereadora sem pelouro em Loures, município ao qual foi candidata na lista do PS.Como vogais foram escolhidos Carlos Pereira, que transita do anterior Conselho Diretivo, e Sílvia Vermelho.O anterior Conselho Diretivo do IPDJ era liderado por Augusto Baganha e integrava Vítor Pataco, como vice-presidente, e os vogais Carlos Pereira e Lídia Praça.