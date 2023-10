Vitória de Guimarães e Benfica conquistam Supertaças de polo aquático

Tetracampeões nacionais, os minhotos venceram por 17-11, com os parciais de 7-1, 3-4, 3-2 e 4-4, e repetiram os êxitos de 2019 e 2021, igualando os paredenses, detentores da Taça de Portugal, e o Fluvial Portuense, face ao qual tinham perdido no ano passado, na vice-liderança do quadro de honra da prova, todos atrás do Salgueiros, com sete troféus.



Horas antes do triunfo obtido pelo Vitória de Guimarães na vertente masculina, o Benfica, tetracampeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, bateu o Cascais por 29-7, pelos parciais de 8-2, 9-3, 8-0 e 4-2, para lograr a Supertaça feminina pela quinta vez, todas de forma seguida, colocando-se a outras tantas conquistas do recordista Fluvial Portuense.