Vitória de Guimarães recolhe 4.500 quilos de alimentos em ação solidária

O Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol, angariou 4.500 quilos de alimentos numa campanha solidária e entregou hoje os bens à Câmara Municipal de Guimarães, informou a autarquia.



Recolhidos no início de dezembro em parceria com a claque oficial do clube vimaranenses, os White Angels, os alimentos vão ser encaminhados para 14 instituições do concelho, no âmbito de três programas municipais de ação social: o de "apoio alimentar às pessoas mais carenciadas", o das "instituições de apoio à deficiência" e o de "acolhimento de cidadãos com necessidade de proteção internacional", refere a nota da Câmara.



A cerimónia de entrega dos bens, decorrida hoje, de manhã, na sede da claque, contou com as presenças do presidente vitoriano, Miguel Pinto Lisboa, do presidente da Câmara, Domingos Bragança, e da vereadora municipal para a ação social, Paula Oliveira.



A iniciativa garantia a quem doasse alimentos um bilhete para o jogo entre o Vitória e o Portimonense, da 13.ª jornada do campeonato, que se realizou em 08 de dezembro e terminou com um triunfo vimaranense, por 2-0.



A marca de 4,5 toneladas foi inferior à obtida na campanha de Natal de 2018 - oito toneladas -, mas superou os números registados em 2016 e em 2017: em cada um desses anos, foram recolhidas três toneladas de alimentos.