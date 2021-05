Vitória de Guimarães sagra-se bicampeão nacional de polo aquático

Os vimaranenses terminaram a série decisiva da competição com os mesmos 15 pontos do Fluvial Portuense, que derrotou hoje o Algés (16-13), e asseguraram o primeiro lugar graças à vantagem no confronto direto: venceram 11-8 no Porto, para a quinta jornada, após terem perdido 13-11 em jogo da segunda ronda, disputado nas piscinas municipais de Guimarães.



O clube minhoto arrecadou o segundo título consecutivo, depois de se ter sagrado campeão pela primeira vez na época 2018/19 e do cancelamento da época 2019/20, devido à pandemia de covid-19.



O vitoriano Pedro Sousa foi o melhor marcador da temporada, com 59 golos, marcados na fase regular da prova e na fase de apuramento de campeão.