Vitória Oliveira e Sandra Silva revalidam títulos nacionais de marcha 35 km e 50 km

Mesmo sendo obrigada a parar quatro vezes por complicações de estômago, Vitória Oliveira voltou a ganhar em Porto de Mós, conseguindo até estabelecer uma melhor marca pessoal, retirando dois minutos ao anterior recorde: 03:09.27 horas.

A bracarense somou o segundo título consecutivo com larga margem sobre a segunda classificada nos 35 quilómetros, Sandra Silva, mas a veterana do Atlético Clube da Póvoa do Varzim "embalou" para enfrentar sozinha os 50 quilómetros, conseguindo um dos objetivos que perseguia nas últimas épocas: cortar a meta abaixo das cinco horas.

Mesmo com muito frio e sem apoio do público - devido à pandemia a prova foi disputada na zona industrial de Porto de Mós sem assistência -, Sandra Silva, 45 anos, melhorou substancialmente o seu recorde pessoal, garantindo o título nos 50 quilómetros com 04:56.49 horas.

Sandra Campos, também do Atlético Clube da Póvoa do Varzim, fechou o pódio na prova de 35 quilómetros.

Nota ainda para a prova extra de 20 quilómetros marcha, na qual Edna Barros, do Clube Oriental de Pechão, triunfou com a marca 01:35.18 horas. Duas das favoritas à vitória, Inês Henriques (CN Rio Mairo) e Ana Cabecinha (CO Pechão), não chegaram ao fim.

Classificações:

Femininos:

- 35 km:

Individual

1. Vitória Oliveira (Sporting de Braga), 03:09.27 horas

2. Sandra Silva (AC Póvoa do Varzim), 03:27.25.

3. Sandra Campos (AC Póvoa do Varzim), 04:17.48.

4. Joaquina Peixoto (AC Póvoa do Varzim), 04:21.15.

5. Joana Silva (AC Póvoa do Varzim), 04:47.56.

Coletiva

1. AC Póvoa do Varzim, 10 pontos

- 50 km:

Individual

1. Sandra Silva (AC Póvoa do Varzim), 04:56.49 horas