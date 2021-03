Voleibol. AJM/FC Porto afasta Benfica da final do campeonato

Depois de se imporem por 3-0 na Luz, as azuis e brancas ganharam os dois desafios seguintes no Dragão por duplo 3-1, o que lhes garante um lugar na decisão do título.As vencedoras da fase regular ganharam segunda-feira na partida decisiva pelos parciais de 25-17, 25-20, 22-25 e 25-20.

As portistas aguardam agora pelo desfecho da outra meia-final, na qual o Sporting está com vantagem de 2-1 sobre o Leixões, que venceu os três últimos campeonatos, para saberem as adversárias na final.