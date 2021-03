Voleibol. Benfica vence em Alvalade no arranque do "play-off"

O Benfica arrancou melhor no primeiro jogo da meia-final do "play-off" do Campeonato Nacional de voleibol, mas o Sporting nunca deixou descolar as "águias" e passou para a frente do marcador aos 6-5, chegando mesmo a dispor de quatro pontos de vantagem nos 14-10.Era a vez da equipa da Luz correr atrás do prejuízo e o empate surgiu já nos instantes finais do primeiro "set", com empate a 20. Numa altura decisiva, o Sporting cometeu dois erros não forçados, com dois toques na rede, e o Benfica aproveitou para fechar um primeiro parcial muito renhido em 25-23.O segundo "set" teve uma história decalcada do primeiro: o Sporting a liderar durante quase todo o parcial e o Benfica a apoderar-se da liderança já dentro dos 20 pontos. Na reta final, o bloco defensivo do Benfica mostrou-se insuperável e permitiu às águias fazer o 2-0 no encontro, com 22-25 no marcador.





Revolta do "leão" insuficiente







Tal como nos dois primeiros "sets", a alternância na liderança do marcador foi uma constante no terceiro e foram os detalhes a ditar o vencedor, com o Sporting a superiorizar-se e a reentrar na discussão ao vencer por 25-22.O Benfica chegou a estar a vencer por 11-8, mas, depois de um desconto de tempo, o Sporting teve força para virar o jogo e desta vez não deixou fugir a vantagem.No quarto "set", o Sporting vingou-se do Benfica, e quando os encarnados já prepararam os festejos com 20-17 no marcador, os "leões cerraram os dentes e acabaram por vencer por 26-24, fazendo o 2-2 no marcador.