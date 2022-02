Voleibol. Benfica vence Fonte Bastardo e lidera campeonato

A formação encarnada venceu com os parciais de 18-25, 25-17, 25-18, 22-25 e 20-18, num jogo bastante equilibrado, como se pode verificar pelo marcador, e assumiu a liderança da tabela, que antes era ocupada precisamente pela formação açoriana.O Benfica é primeiro classificado, apesar de ter menos pontos (26) do que a Fonte do Bastardo (28), uma vez que o primeiro critério considerado é o número de vitórias. As "águias" têm 10, os açorianos 9.

Desta forma os encarnados são líderes da segunda fase do campeonato (série dos primeiros), apesar de terem menos pontos do que a formação açoriana.





No final da partida o treinador da equipa Marcel Matz comentava o jogo desta forma: "A análise é que o jogo nem foi assim tão bom. Melhorámos quando conseguimos fazer entrar o serviço, tirando a bola da mão do distribuidor. Aí tivemos sucesso. Tivemos o jogo controlado e podíamos ter terminado antes, mas não aproveitámos a vantagem no 4.º set e o jogo ficou apertado, como é normal com a Fonte do Bastardo, o Sporting, ou mesmo com o Esmoriz e o Leixões. O campeonato está mais equilibrado e isso é bom. Ficamos felizes pela vitória e vamos seguir na luta".







O Benfica na próxima ronda, 12.ª, desloca-se ao reduto do Leixões.