Voleibol de praia. Pedrosa/Campos seguem em Guadalajara

Depois da vitória por 2-1 na estreia na qualificação com os norte-americanos Evan Cory e Robert Wyatt, pelos parciais de 19-21, 21-19 e 15-8, João Pedrosa e Hugo Campos apuraram-se para o quadro principal com novo triunfo em dois "sets" frente a Laurenz Leitner e Paul Pascariuc, por 21-13 e 21-17.Na última prova que disputaram, o Challenge de Saquarema, no Brasil, em finais de março, a dupla portuguesa classificou-se no 25.º lugar, tendo somado 220 para o ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).Depois do 21.º lugar alcançado este ano no Elite16 de Doha, no Qatar – nível mais alto do circuito mundial -, João Pedrosa e Hugo Campos continuam a percorrer o caminho do apuramento para Paris2024, a realizar de 26 de julho a 11 de agosto na capital francesa.