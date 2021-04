Voleibol. Escolhidas 18 atletas para o apuramento do Europeu feminino

Beatriz Rodrigues e Daniela Loureiro, do Sporting, Carina Moura e Beatriz Basto, do Leixões, Neusa Neto, do Benfica, e Gabriela Coelho, Ana Monteiro, Catarina Silva e Mariana Maia, todas da Academia de Voleibol Colégio Efanor, foram as atletas que saíram da lista inicial.



Em sentido inverso, entraram Inês Pereira e Margarida Maia, ambas do Vilacondense, e Daniela Ferreira, do Benfica, que não constaram na primeira convocatória.



Portugal está, juntamente com Geórgia, Ucrânia e Suécia, no Grupo B da fase de qualificação para o Europeu2021, que será disputada em dois torneios, primeiro no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, entre 7 a 9 de maio, e depois na Geórgia, de 14 a 16 do mesmo mês.



A European Silver League realiza-se igualmente em duas fases, de 28 a 30 de maio e de 1 a 3 de junho, ambas na Bósnia-Herzegovina. Estónia, Letónia e Bósnia-Herzegovina são as seleções adversárias na poule B.



Lista das 18 convocadas:



- Distribuidoras: Ana Couto (Sporting), Eliana Durão (Leixões) e Ana do Carmo Figueiras (Vilacondense).



- Centrais: Helena Monteiro (Academia de Voleibol Colégio Efanor), Aline Rodrigues (Sporting), Armanda Cavalcanti (Sporting) e Marlene Pereira (Castelo da Maia).



- Zona 4: Inês Pereira (Vilacondense), Bárbara Gomes (FC Porto), Marta Hurst (Osacc Haro Rioja Vólei, Esp) e Ana Afonso (Vilacondense).



- Opostas: Júlia Kavalenka (Olimpia Teodora Ravenna, Ita), Maria Reis Lopes (Academia de Voleibol Colégio Efanor), Margarida Maia (Vilacondense), Alice Clemente (Desportivo de Fátima) e Daniela Ferreira (Benfica).



- Líberos: Joana Resende (FC Porto) e Matilde Rodrigues (Academia de Voleibol Colégio Efanor).