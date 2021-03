Voleibol. Fonte Bastardo e Benfica decidem título nacional

O Benfica, que terminou na primeira posição a fase regular, venceu pela terceira vez o Sporting, na Luz, por 3-0, pelos parciais de 25-15, 25-17 e 25-20, e fechou a eliminatória, após triunfos por 3-2 no primeiro jogo e 3-0 no segundo.



O Fonte Bastardo, que venceu a Série dos Primeiros, alcançou feito idêntico ao derrotar pela terceira vez o Sporting de Espinho, por 3-1, pelos parciais de 26-28, 25-15, 25-17 e 25-21, após triunfos por 3-1 no primeiro jogo e 3-0 no segundo.



Sem títulos atribuídos em 2019/20, devido à paragem dos campeonatos causada pela pandemia de covid-19, o Benfica foi o último campeão, em 2018/19, impondo-se na final ao Sporting. O Sporting de Espinho ficou em terceiro e o Vitória de Guimarães em quarto.



O Benfica, que vingou a derrota na final da Taça de Portugal para o Sporting (3-1), persegue o seu nono título de campeão, enquanto o Fonte Bastardo tenta alcançar o seu terceiro troféu, após os conquistados nas épocas de 2010/11 e 2015/16.



O "play-off" começa com o primeiro jogo na Luz, por ter sido a equipa entre os finalistas pior classificada na Série dos Primeiros (2.º), seguido de dois jogos nos Açores. As datas serão concertadas entre os clubes e a anunciar em breve.



O campeonato nacional de voleibol, disputado à melhor de cinco jogos, terá que terminar impreterivelmente antes de 18 de abril, de acordo com as determinações internacionais.