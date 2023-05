Voleibol. Fonte do Bastardo empata final

Após terem vencido o encontro inaugural da final, também na Praia da Vitória, e perdido os dois seguintes, ambos em Lisboa, os açorianos impuseram-se novamente em casa, pelos parciais de 23-25, 21-25, 25-22, 25-19 e 15-7.





Num "dejá vu" da primeira partida, em que o fator casa foi decisivo, os açorianos entraram a perder, por 23-25 e 21-25, mas deram a volta ao resultado, vencendo os últimos três parciais por 25-22, 25-19 e 15-7.



Com casa cheia e os adeptos da Fonte a vibrar nas bancadas, a equipa dos Açores entrou confiante no último set, beneficiando de alguma desorientação do Benfica, e assegurou a vitória, sem dificuldades, por 15-7.







Desta forma, a Fonte do Bastardo impediu que os tricampeões nacionais revalidassem o troféu no imediato, adiando todas as decisões para um quinto e decisivo confronto, agendado para sábado, em Lisboa.