Voleibol. Gersinho anseia ver o Sporting na final da Taça Challenge

O conjunto liderado por Gersinho afastou os húngaros do Penzogyor com duas vitórias. Quinta-feira a equipa leonina venceu por 3-0 com parciais de 25-18, 25-18 e 25-21.



Agora segue-se no acesso à final o Volley Milano de Itália, uma equipa difícil mas o Sporting vai querer chegar à final garante o técnico brasileiro Gersinho.



Em declarações à Sporting TV o treinador brasileiro revela que os dois jogos devem realizar-se no Pavilhão João Rocha, a 19 e 26 de março, por causa do surto de coronavírus em Itália.



Uma semana crucial para o voleibol do Sporting com a realização de um jogo para a Taça de Portugal, dia 16, com a Académica de São Mamede.