Voleibol. Hugo Silva quer "somar o maior número de vitórias"

A campeã em título Turquia terminou o primeiro torneio na primeira posição do grupo, saindo domingo de Minsk com nove pontos, seguida da Bielorrússia, com cinco, Portugal, com três, e República Checa, única seleção que ainda não venceu, com um.



“As nossas perspetivas em relação ao segundo torneio são jogar sempre para ganhar e procurar acrescentar o maior número de vitórias, uma vez que a equipa tem crescido de jogo para jogo”, referiu Hugo Silva, que já deve contar com Alexandre Ferreira.



Com um lote de jogadores diferente do que alcançou a qualificação só com vitórias para o Europeu2021, sem Hugo Gaspar, André Lopes e Alexandre Ferreira, a seleção lusa somou um triunfo e duas derrotas no primeiro torneio do grupo.



Portugal perdeu por 3-0 na estreia com a Turquia, após uma atribulada viagem para Minsk, via Istambul, venceu a República Checa, por 3-2, e foi derrotado na ‘negra’ com a anfitriã Bielorrússia (3-2), depois de recuperar de uma desvantagem de 2-0.



“Seja com a líder Turquia ou outra seleção, temos de apresentar sempre um bom primeiro toque e forçar no serviço para dificultar ao máximo a organização ofensiva do adversário, continuando a manter esta atitude positiva e combativa em termos de coletivo”, referiu.



Hugo Silva traçou um balanço positivo do desempenho da equipa no primeiro torneio, “sobretudo no que diz respeito aos dois últimos jogos, nos quais revelou uma excelente atitude, que merecia ter sido premiada com mais uma vitória no jogo com a Bielorrússia”.



“Uma má entrada no derradeiro ‘set’ não nos permitiu selar com um desfecho positivo a reviravolta no jogo”, admitiu o selecionador, reconhecendo que pesou a ausência de Alexandre Ferreira, que deve regressar à equipa em Santo Tirso.



“O Alex dá um poder de ataque e uma segurança, fruto da experiência, nos momentos decisivos que não temos em mais nenhum jogador na sua posição, por isso faz sempre falta em qualquer equipa. Além disso, como jogador é uma das nossas principais referências, que são sempre importantes para nós”, explicou.



Alexandre Ferreira, que não disputou o primeiro torneio, na Bielorrússia, devido ao desgaste provocado por uma longa época ao serviço da equipa sul-coreana do Seoul Woori Card Wibee, reconhece que a “seleção está, sem dúvida, em crescimento”.



O irmão de Marco Ferreira, outra das opções de Hugo Silva, considera que “tirando o primeiro jogo contra a Turquia, onde se notou claramente o cansaço dos dois dias de viagem, que resultou quase numa direta, contra a República Checa e Bielorrússia já foi bem diferente”.



“Os mais novos mostraram talento e também o trabalho que têm feito durante o estágio da seleção e acredito que aqui em Portugal a equipa vai apresentar um nível superior, sem dúvida alguma”, considerou o capitão e zona 4.



Ainda de acordo com Alexandre Ferreira, “a Golden League servirá para dar jogo aos mais novos e àqueles que precisam de ritmo”.



“Não digo que servirá de preparação para o Europeu2021, porque a paragem até lá será longa, mas dará sem dúvida experiência aos mais novos neste nível competitivo”, explicou o capitão, referindo-se à fase final a decorrer em setembro.



O segundo torneio do grupo C, que terá por palco o Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, começa na sexta-feira com o jogo Turquia-Bielorrússia (16:00), que reedita a última final da competição (2019). No primeiro encontro, os turcos venceram pela margem máxima (3-0).



Depois do jogo que opõe a invicta seleção turca à segunda classificada, que poderá ser decisivo no que toca às contas do apuramento, Portugal defronta a República Checa (19:00). No primeiro torneio, os portugueses venceram pela margem tangencial (3-2).



Passam à ‘final four’ da Golden League europeia os primeiros classificados de cada um dos três grupos, mais a anfitriã Bélgica. Se a seleção belga terminar a fase de grupos na primeira posição do seu grupo, o melhor segundo colocado de todos os grupos será apurado para a fase final (19 e 20 de junho).