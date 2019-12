Voleibol. Ivo Casas acredita num Benfica competente frente ao Verva Varsóvia

O líbero benfiquista Ivo Casas, em declarações à Antena 1, disse que jogar em casa é “”.As equipas do grupo são “” e sente que a formação encarnada “”.O voleibolista destacou a equipa italiana (Perugia) do grupo e toda a cultura que existe naquele país em relação à modalidade.Ivo Casas revelou ainda o seu pensamento em relação ao grupo afirmando que “”, confessou ao jornalista David Carvalho.Quanto ao Varsóvia Ivo Casas disse que pensa que os polacos “”.O Benfica-Verva Varsóvia está marcado para esta terça-feira, a partir das 17h15, no Pavilhão n.º 2, do Estádio da Luz.Enquanto o Benfica recebe o Varsóvia o Perugia desloca-se ao reduto do Tours VB.Recorde-se que o Benfica perdeu no terreno do Perugia, em Itália, por 3-1, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os encarnados cederam pelos parciais de 25-18, 24-26, 25-15 e 25-19.

No outro jogo do Grupo D, os polacos do Varsóvia derrotaram, em casa, os franceses do Tours VB por 3-0, liderando o grupo com três pontos, os mesmos do Perugia, sendo que o Tours VB e o Benfica estão com zero pontos.